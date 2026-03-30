Exposition Photo reportage de Monique Coelho Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Exposition Photo reportage de Monique Coelho

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-01

Venez découvrir les producteurs locaux du p’tit marché à travers le photo reportage de Monique Coelho.

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Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18

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English :

Discover the local producers of the p’tit marché through Monique Coelho’s photo report.

L’événement Exposition Photo reportage de Monique Coelho Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes