Exposition Photo reportage de Monique Coelho Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron
Exposition Photo reportage de Monique Coelho Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron mercredi 1 avril 2026.
Exposition Photo reportage de Monique Coelho
Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-04-01
Venez découvrir les producteurs locaux du p’tit marché à travers le photo reportage de Monique Coelho.
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Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18
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English :
Discover the local producers of the p’tit marché through Monique Coelho’s photo report.
L’événement Exposition Photo reportage de Monique Coelho Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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