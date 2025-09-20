Exposition photo : « Sablé dans le temps » Parvis église de sablé Sablé-sur-Sarthe

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-22T07:00:00 – 2025-09-22T23:00:00

Partez à la découverte d’une exposition inédite mêlant images anciennes et vues contemporaines. Grâce à un jeu de superposition, cette relecture sensible, poétique et étonnante vous invite à observer la transformation du territoire sabolien au fil du temps.

Parvis église de sablé rue léon legludic 72300 sablé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Francois Zerna / Joseph Malicot