EXPOSITION PHOTO « Sous la Sorgue » de Yannick Gouguenheim 19 – 21 septembre maison rose quartier du martinet Fontaine de Vaucluse Vaucluse

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Dans le cadre du Grand Site de France La Fontaine de Vaucluse, et à l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison Rose au quartier du Martinet à Fontaine de Vaucluse sera exceptionnellement ouverte et animée autour d’une exposition de photographies de Yannick Gouguenheim photographe subaquatique , qui sera presentée sur bâches.

yannick Gouguenheim , le photographe presentera la biodiversité de la rivière la sorgue à travers ses photographies et lors de plusieurs visites guidées de son exposition

le 19/9 levez les yeux avec les élèves de l’ecole de Fontaine de Vaucluse

le 20/9 visite guidée 11h et 15 h à la maison rose

le 21/9 visite guidée 11h et 15 h à la maison rose

le 21/ 9 Conférence à 17H30 au foyer l’OUSTAU DE VAUCLUSO derrière mairie de Fontaine de Vaucluse

maison rose quartier du martinet Fontaine de Vaucluse 162, avenue robert garcin Fontaine de Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 21 20 03 https://grandsitelafontainedevaucluse.com http://www.islesurlasorguetourisme.com Dans le cadre du Projet Grand site La Fontaine de Vaucluse, la maison rose dans le quartier du Martinet en dessous du château des évêques à Fontaine de Vaucluse va être ouverte exceptionnellement à l’occasion des JEP , vous découvrirez une exposition de photographies sur bâches du photographe subaquatique Yannick Gouguenheim « Sous la Sorgue » des visites guidées à 11h et à 15h sur place. nombreux parkings dans le village. ATTENTION

pour accéder à la maison rose, jardin Pétrarque, empruntez les escaliers pour monter jusqu’à la maison rose et visiter l’exposition ( visite guidée par l’artiste) et admirer la vue imprenable

Journées européennes du patrimoine 2025

@yannick Gouguenheim