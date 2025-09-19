Exposition photo sur le patrimoine Joinvillais et Val-de-Marnais Mairie de Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont

Exposition photo sur le patrimoine Joinvillais et Val-de-Marnais Mairie de Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont vendredi 19 septembre 2025.

Exposition photo sur le patrimoine Joinvillais et Val-de-Marnais 19 – 21 septembre Mairie de Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville vous accueille pour une exposition mettant à l’honneur une sélection de photographies actuelles de Joinville-le-Pont et du Val-de-Marne.

Pour compléter cette découverte du territoire, vous pourrez également feuilleter sur place des cartes postales anciennes, des journaux de la Première Guerre mondiale et divers documents sur la ville.

Un quiz pour les adultes et un livret-jeux pour les enfants viendront ponctuer la visite de façon ludique et conviviale.

Mairie de Joinville-le-Pont 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France 01 49 76 60 00 À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville vous accueille pour une exposition mettant à l’honneur une sélection de photographies actuelles de Joinville-le-Pont et du Val-de-Marne.

Pour compléter cette découverte du territoire, vous pourrez également feuilleter sur place des cartes postales anciennes, des journaux de la Première Guerre mondiale et divers documents sur la ville.

Un quiz pour les adultes et un livret-jeux pour les enfants viendront ponctuer la visite de façon ludique et conviviale. A 5min du RER A

Places de stationnement à proximité

Accès PMR

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville vous accueille pour une exposition mettant à l’honneur une sélection de photographies actuelles de et du du…

Léane Brocherieu