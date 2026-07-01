Exposition photo sur les barrages de Verdale et de Pinet, Église Notre-Dame du Désert,

Informations pratiques

Exposition photo sur les barrages de Verdale et de Pinet 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Désert Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur les barrages de Verdale et de Pinet

Découvrez l’histoire des barrages de Verdale et de Pinet à travers une sélection de cartes postales anciennes.

L’exposition est présentée dans le bâtiment situé face au parking.

Église Notre-Dame du Désert Route de notre dame du désert, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 0609058711 Notre Dame du Désert a été construire par les habitants voisins, sur un site spectaculaire dominant les Raspes du Tarn Parking voiture et bus à proximité.

L’accès au batiment et à certaines parties du site est impossible pour les personnes en fauteuil roulant.

Exposition sur les barrages de Verdale et Pinet à partir des cartes postales anciennes.

©Amis de Notre Dame du Désert