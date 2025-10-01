EXPOSITION PHOTO SUR LES PAS DE GENGIS KHAN Legé

EXPOSITION PHOTO SUR LES PAS DE GENGIS KHAN Legé mercredi 1 octobre 2025.

EXPOSITION PHOTO SUR LES PAS DE GENGIS KHAN

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

⟪ C’est le reflet d’une infime partie des 15 jours merveilleux passés dans ce beau pays qu’est la Mongolie où j’ai eu grand plaisir de rencontrer un peuple très accueillant ⟫, précise Gérard BARBIER. C’est donc tout naturellement que le nom de l’exposition fait référence à Gengis Khan, figure légendaire que les Mongols considèrent comme le père fondateur de leur nation. .

37 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique

