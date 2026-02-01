Exposition photo UBER DREAM’S, rêves de liberté Le Ph’arts, Maison de la Photographie et des Arts Visuels Audincourt

Exposition photo UBER DREAM’S, rêves de liberté

Exposition photographique UBER DREAM’S, rêves de liberté

Le photographe strasbourgeois Franck PETIT présente au Ph’arts une série photographique consacrée aux livreurs de repas. À la frontière du reportage, ce travail capte l’humain sur le vif, dans ses conditions de travail quotidiennes, au cœur d’un environnement urbain.

À travers ces images, l’artiste met en lumière des femmes et des hommes que nous croisons sans les voir, acteurs de l’ubérisation du travail. Entre liberté promise par les nouvelles technologies et précarité bien réelle, ces livreurs incarnent une profonde mutation de notre société.

Informations pratiques

Samedis et dimanches 7-8 et 14-15 février 2026

Mercredis 11 et 18 février 2026

De 14h à 18h (à partir de 16h les mercredis)

Entrée libre stationnement gratuit à proximité .

Le Ph’arts, Maison de la Photographie et des Arts Visuels 8 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

