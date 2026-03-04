Exposition photo « usure du temps », Centre Alfred de Vigny, Voisins-le-Bretonneux
Exposition photo « usure du temps », Centre Alfred de Vigny, Voisins-le-Bretonneux samedi 7 mars 2026.
Exposition photo « usure du temps » 7 – 26 mars Centre Alfred de Vigny Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T12:00:00+01:00
Du 7 au 26 mars, un collectif de photographes exposent à la galerie d’Alfred à Voisin le Bretonneux. Le thème « Usure du temps ».
Centre Alfred de Vigny 24 avenue du lycee Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France
Un collectif de photographes exposent à la galerie d’Alfred à Voisin le Bretonneux Exposition photo Usure du temps