Exposition photo « Vertige d’un regard » Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 29 juillet 2025.

Gratuit

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-18

2025-07-29

Photographies d’Hadrien Brasseur, accompagnateur en moyenne montagne basé à Arrens-Marsous dans le Val d’Azun.

Expo-vente. .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Photographs by Hadrien Brasseur, a mountain guide based in Arrens-Marsous in the Val d’Azun.

German :

Fotografien von Hadrien Brasseur, Begleiter im Mittelgebirge mit Sitz in Arrens-Marsous im Val d’Azun.

Italiano :

Fotografie di Hadrien Brasseur, guida alpina di Arrens-Marsous, in Val d’Azun.

Espanol :

Fotografías de Hadrien Brasseur, guía de montaña afincado en Arrens-Marsous, en el Val d’Azun.

