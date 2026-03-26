[Exposition photo] Viens voir les comédiens Hôtel de Ville Dieppe
[Exposition photo] Viens voir les comédiens Hôtel de Ville Dieppe lundi 30 mars 2026.
[Exposition photo] Viens voir les comédiens
Hôtel de Ville / Parc Jehan Ango Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-30
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-03-30
La Compagnie Jehan Ango et le photographe Jean-Michel Romero vous proposent une immersion dans les coulisses du théâtre amateur.
À travers cette série, découvrez l’envers du décor, au plus près des comédiens moments de lecture, répétitions intenses et instants de complicité.
Un regard sensible sur le travail passionné des artistes, où rigueur et bonne humeur se mêlent pour donner vie à la scène. .
Hôtel de Ville / Parc Jehan Ango Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00
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English : [Exposition photo] Viens voir les comédiens
L’événement [Exposition photo] Viens voir les comédiens Dieppe a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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