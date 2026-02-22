Exposition Photo Voyage au cœur du Loiret Chilleurs-aux-Bois
Exposition Photo Voyage au cœur du Loiret
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11
fin : 2026-09-20
Du 11 avril au 20 septembre 2026
Le Château de Chamerolles a le plaisir de vous présenter sa nouvelle exposition photographique saisonnière. Cette année, nous vous invitons à porter un regard neuf sur la nature qui nous entoure à travers l’œil de deux artistes locaux passionnés.
Un hommage à la biodiversité loirétaine
Le Loiret regorge de trésors naturels souvent méconnus. Pour cette exposition inédite, spécialement créée pour le château, les photographes Damien Leguel et Robert Theyssens ont uni leurs talents afin de capturer l’essence de notre territoire.
Au fil du parcours, laissez-vous surprendre par
La richesse de notre faune Des instants de vie sauvage saisis avec patience et précision.
La diversité de notre flore Une mise en lumière des détails délicats des plantes .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
English :
April 11 to September 20, 2026
Château de Chamerolles is pleased to present its new seasonal photographic exhibition. This year, we invite you to take a fresh look at the nature that surrounds us through the eyes of two passionate local artists.
