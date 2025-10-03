Exposition Photoésie Moulins-sur-Céphons

Exposition “Photoésies” par VR.O à Moulins-sur-Céphons

La médiathèque de Moulins-sur-Céphons accueille l’exposition “Photoésies” de VR.O du 3 octobre au 19 décembre 2025.

Un vernissage est prévu le vendredi 3 octobre à 16h30.

Une rencontre avec l’auteure, suivie d’une séance de dédicaces, aura lieu le vendredi 19 décembre 2025 de 14h00 à 17h00.

Entrée libre accès aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Lieu Médiathèque Maison de Bois, 1 place du Vieux Château, 36110 Moulins-sur-Céphons .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

