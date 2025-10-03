Exposition Photoésie Moulins-sur-Céphons
Exposition “Photoésies” par VR.O à Moulins-sur-Céphons
La médiathèque de Moulins-sur-Céphons accueille l’exposition “Photoésies” de VR.O du 3 octobre au 19 décembre 2025.
Un vernissage est prévu le vendredi 3 octobre à 16h30.
Une rencontre avec l’auteure, suivie d’une séance de dédicaces, aura lieu le vendredi 19 décembre 2025 de 14h00 à 17h00.
Entrée libre accès aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Lieu Médiathèque Maison de Bois, 1 place du Vieux Château, 36110 Moulins-sur-Céphons .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire mediathequemoulinssurcephons@gmail.com
English :
Photoésies? exhibition by VR.O at Moulins-sur-Céphons
German :
Ausstellung « Photoésies » von VR.O in Moulins-sur-Céphons
Italiano :
Mostra Photoésies? di VR.O a Moulins-sur-Céphons
Espanol :
Exposición Photoésies? de VR.O en Moulins-sur-Céphons
