Informations pratiques

Dambach

Exposition Photo’folies

15 rue de l’École Dambach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la rencontre de 50 photographes répartis sur 25 sites dans le village de Dambach !

Tout au long d’un circuit-découverte de 25 sites, le public pourra découvrir le travail d’une cinquantaine de photographes dans des lieux insolites (cours des maisons, caves, scierie, casemate ouverte …). Cette édition met à l’honneur la photographie dans sa plus grande variété, de la photo animalière à la photo d’architecture en passant par la proxi-photographie. Les photographes présents sont issus du club local mais plus largement de tout l’Est. 0 .

15 rue de l’École Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 22 69 24

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English :

Come meet 50 photographers spread across 25 locations in the village of Dambach!

L’événement Exposition Photo’folies Dambach a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte