Exposition | Photographie animalière Maison du Patrimoine Kembs

Exposition | Photographie animalière Maison du Patrimoine

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Georges Herzog et Patrick Weider exposent leurs photographies animalières à la Maison du Patrimoine. Entre faune africaine et locale, ils révèlent une biodiversité sensible et nous éveillent aux enjeux essentiels de l’environnement.

Georges HERZOG et Patrick WEIDER, photographes passionnés et engagés pour la protection de l’environnement, nous font l’honneur d’exposer leurs photographies animalières à la Maison du Patrimoine. À travers le regard attentif et sensible de leurs objectifs, ils nous invitent à une immersion au cœur d’une biodiversité à la fois sauvage, fragile et fascinante.

Les photographies de Patrick Weider, réalisées lors de son voyage au Kenya, nous transportent au plus près de la faune africaine. Ses clichés saisissent des instants de vie puissants et authentiques, révélant la beauté brute des animaux dans leur habitat naturel, dévoilant des scènes de vie empreintes de liberté.

En écho à ce dépaysement, Georges Herzog nous propose un regard tout aussi sensible sur la faune locale d’Alsace. À travers ses images, il met en lumière la richesse souvent méconnue de notre environnement proche, capturant des instants de calme, de mouvement ou de discrétion, témoignant de l’équilibre fragile de nos écosystèmes.

Cette exposition crée ainsi un dialogue entre deux territoires, deux univers, mais une même passion celle de la nature et du vivant. Les photographes nous rendent sensibles, à travers leurs clichés, aux enjeux environnementaux majeurs qui nous concernent tous. Leurs œuvres invitent à la contemplation mais aussi à la prise de conscience de l’importance de préserver cette biodiversité, qu’elle soit lointaine ou juste à notre porte.

Laissez-vous emporter par ce voyage photographique unique, entre Afrique et Alsace, où chaque image raconte une histoire et nous rappelle la beauté précieuse du monde vivant.

Nous vous accueillons tous les mercredis de 14h à 18h et chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

