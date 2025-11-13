Exposition photographie coup de cœur Pontarlier
Exposition photographie coup de cœur Pontarlier jeudi 13 novembre 2025.
Exposition photographie coup de cœur
Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 10:00:00
fin : 2025-11-14 12:00:00
Date(s) :
2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Organisé par le club photo Haut-Doubs Déclic
Exposition photos sur le thème coup de cœur par les membres de l’association du club photo Haut-Doubs déclic
Entrée libre. .
Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 28 99 ljacobee25@gmail.com
