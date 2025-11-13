Exposition photographie coup de cœur Pontarlier

Exposition photographie coup de cœur

Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Organisé par le club photo Haut-Doubs Déclic

Exposition photos sur le thème coup de cœur par les membres de l’association du club photo Haut-Doubs déclic

Entrée libre. .

Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 28 99 ljacobee25@gmail.com

