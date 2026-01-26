Exposition photographie, dessins et peinture Pontarlier

Exposition photographie, dessins et peinture

Chapelle des Annonciades Pontarlier

2026-05-10

2026-05-17

2026-05-10

Organisé par l’association Entre Toile Emoi.

A travers leurs dessins, peintures et photographies, Marie-Eve Mougel et Pierre Alain Laporte, vous proposent une immersion visuelle alliant voyage et contemplation sous le signe de la nature libre et sauvage. Chaque oeuvre raconte une rencontre, une emotion et une histoire. .

Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

