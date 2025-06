Exposition Photographie et Bijouterie joaillerie Barfleur 7 juillet 2025 14:00

Manche

Exposition Photographie et Bijouterie joaillerie 23 Rue Varengue Barfleur Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-07

Phil Quelvennec vous emmène dans un voyage visuel, entre ombres, lumières et instants suspendus. Lluna Bijoux présente ses créations éthiques et poétiques, façonnées à la main en argent ou laiton, parfois rehaussées de pierres gemmes. Laissez-vous toucher par la beauté brute d’un regard, la délicatesse d’une courbe, l’émotion d’un détail. Exposition dans un lieu atypique un atelier d’artiste mosaïste. Une belle occasion de venir échanger avec les artistes.

23 Rue Varengue

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 52 50 30 45 contactllunabijoux@gmail.com

English : Exposition Photographie et Bijouterie joaillerie

Phil Quelvennec takes you on a visual journey of light, shadow and suspended moments. Lluna Bijoux presents its ethical and poetic creations, handcrafted in silver or brass, sometimes enhanced with gemstones. Let yourself be touched by the raw beauty of a look, the delicacy of a curve, the emotion of a detail. An exhibition in an atypical location: a mosaic artist’s studio. A great opportunity to talk with the artists.

German :

Phil Quelvennec nimmt Sie mit auf eine visuelle Reise zwischen Licht, Schatten und schwebenden Momenten. Lluna Bijoux präsentiert ihre ethischen und poetischen Kreationen, die von Hand aus Silber oder Messing gefertigt und manchmal mit Edelsteinen verziert werden. Lassen Sie sich von der rohen Schönheit eines Blicks, der Zartheit einer Kurve und der Emotion eines Details berühren. Ausstellung an einem atypischen Ort: dem Atelier eines Mosaikkünstlers. Eine gute Gelegenheit, sich mit den Künstlern auszutauschen.

Italiano :

Phil Quelvennec vi accompagna in un viaggio visivo tra luci, ombre e momenti sospesi. Lluna Bijoux presenta le sue creazioni etiche e poetiche, realizzate a mano in argento o ottone, talvolta impreziosite da pietre preziose. Lasciatevi toccare dalla bellezza grezza di uno sguardo, dalla delicatezza di una curva, dall’emozione di un dettaglio. La mostra si svolge in un ambiente insolito: lo studio di un artista del mosaico. Una grande opportunità per parlare con gli artisti.

Espanol :

Phil Quelvennec le lleva en un viaje visual a través de la luz, la sombra y los momentos suspendidos. Lluna Bijoux presenta sus creaciones éticas y poéticas, realizadas a mano en plata o latón, a veces realzadas con piedras preciosas. Déjese conmover por la belleza bruta de una mirada, la delicadeza de una curva, la emoción de un detalle. La exposición tiene lugar en un marco insólito: el taller de un artista del mosaico. Una gran oportunidad para hablar con los artistas.

L’événement Exposition Photographie et Bijouterie joaillerie Barfleur a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Cotentin Le Val de Saire