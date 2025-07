Exposition photographie et broderie Brigitte Chartreux Galerie 22.2 espace éphémère Ornans

Galerie 22.2 espace éphémère 22 place Courbet Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-07-04 10:30:00

fin : 2025-07-20 18:30:00

2025-07-04

Brigitte Chartreux choisit de montrer ici le fruit de plusieurs de ses recherches qui entrent en dialogue, suivent le fil de ce qui nous lie, nous relie.

Vous découvrirez ses végétaux glanés sur les bords des chemins, ses paysages généreux, son travail avec Geneviève Pernin Danse avec le paysage.

Vous serez surpris par ses broderies sur des photos anciennes ; avec le fil elle met en lumière des inconnus, tisse des liens entre les personnages et leur mystère.

Une exposition sensible et subtile .

Galerie 22.2 espace éphémère 22 place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 56 82 51

