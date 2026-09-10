Exposition photographie Granville
samedi 26 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Exposition photographie
63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Photo Club du pays Granvillais expose une centaine de photos. Il accueille 2 photographes invités d’Honneur, Eric violette et Philippe Duflot. Il présente également son travail sur les polyptyques: que se passe-t-il lorsqu’on réunit deux photographies, ou trois, ou quatre, ou plus encore?
C’est un langage visuel qui se développe ainsi au gré des associations, accumulations et variations, répétitions de motifs, correspondances visuelles, chronologies, jeu des couleurs et des formes… Un véritable dialogue se met en place entre les photos, riche de résonances esthétiques, poétiques ou conceptuelles, quand il ne s’agit pas simplement de raconter une histoire ou de croiser les points de vue sur un même sujet.
Venez faire des affaires à la brocante de matériel photo d’occasion, à la vente de livres de la librairie Le détour. Venez vous faire photographier à notre studio photo. Mini conférences des invités d’honneur.
Les photographes du club vous attendent pour partager avec vous leurs émotions, leurs idées, leurs techniques. .
63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 65 14 86 photoclubgranvillais@gmail.com
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English : Exposition photographie
L’événement Exposition photographie Granville a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Granville Terre et Mer
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