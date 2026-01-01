Exposition Photographie Manu Gauthier MJC Desforges Nancy

Exposition Photographie Manu Gauthier

Vernissage le 9 janvier à partir de 18h30.

L’exposition déploie trois axes photographiques complémentaires.

D’abord, la photographie dans la rue capte la vie dans ses interstices et coïncidences fortuites. L’artiste traque ces instants où le quotidien révèle l’humanité authentique, cultivant un réalisme poétique empreint de mélancolie.

Ensuite, la couleur, utilisée avec parcimonie, ouvre un registre plus intime et émotionnel. Ces images, dépourvues de figures humaines, explorent les sensations épurées.

Enfin, Spectres, traces d’un futur prolonge cette recherche vers une dimension conceptuelle. Ce projet interroge notre rapport au temps et à la mémoire à travers des figures anonymes figées, devenues présences évanescentes. Témoins d’un présent déjà révolu, ces silhouettes forment des traces d’humanité dans un monde en perpétuelle mutation.

Cette approche radicale élimine le superflu pour ne conserver que l’essentiel forme, lumière, émotion.Tout public

MJC Desforges 27 rue de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 40 53

English :

Opening on January 9 from 6.30pm.

The exhibition features three complementary photographic themes.

First, street photography captures life in its interstices and fortuitous coincidences. The artist tracks these moments when everyday life reveals authentic humanity, cultivating a poetic realism imbued with melancholy.

Color, used sparingly, opens up a more intimate, emotional register. These images, devoid of human figures, explore pure sensations.

Finally, Spectres, traces of a future extends this research into a conceptual dimension. This project questions our relationship with time and memory through anonymous frozen figures that have become evanescent presences. Witnesses of a past present, these silhouettes form traces of humanity in a world in perpetual mutation.

This radical approach eliminates the superfluous, retaining only the essential: form, light and emotion.

