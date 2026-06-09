Exposition photographie Par-delà les lisières Eglise Saint-Martin Montmédy

Informations pratiques

Montmédy

Exposition photographie Par-delà les lisières

Eglise Saint-Martin 7 rue de l’hôtel de ville Montmédy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez découvrir le travail photographique de l’artiste Georges Pacheco dans l’exposition « Par-delà les lisières ».

A l’automne dernier, le photographe Georges Pacheco a arpenté le Pays de Montmédy, avide de découvrir ce territoire et de rencontrer ceux qui y vivent, travaillent, incarnent la ruralité. Prenant en compte la surface des terres comme la profondeur des êtres, il a scruté ce pays avec le désir de ressentir et de comprendre ce qui fait son identité.

Il a frappé à la porte de maisons, de fermes et a rencontré des individus, des familles de paysans dont il a écouté l’histoire et partagé des moments du quotidien. Quelquefois, il a pu les accompagner dans leurs tâches agricoles, capturant des lumières, des gestes, des visages.

De cette proximité avec l’autre, il en a tiré des images qui évoquent souvent des thèmes universels, qui traduisent la rudesse et la beauté du monde rural. Des images qu’il a mises en dialogue pour créer un récit visuel poétique racontant le « vivre ici » et la ruralité.

Dans le cadre d’une collaboration avec le CRI des Lumières (Carrefour du Regard et de l’Image, à Lunéville).

Entrée libre et gratuite, tous les jours, entre 10h et 18h.

SAVE THE DATE Un finissage d’exposition, en présence de l’artiste, est prévu au mois d’octobre !Tout public

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Eglise Saint-Martin 7 rue de l’hôtel de ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 16 44

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English :

Come and discover the photographic work of artist Georges Pacheco in the exhibition « Par-delà les lisières ».

Last autumn, photographer Georges Pacheco set out to explore the Montmédy region, eager to discover the land and meet the people who live, work and embody its rural character. Taking into account the surface of the land as well as the depths of people, he scrutinized this land with the desire to feel and understand what makes its identity.

He knocked on the doors of houses and farms, meeting individuals and farming families, listening to their stories and sharing moments of their daily lives. Sometimes, he was able to accompany them in their farming tasks, capturing lights, gestures and faces.

From this closeness to others, he has drawn images that often evoke universal themes, conveying the harshness and beauty of the rural world. These images are put into dialogue to create a poetic visual narrative about « living here » and rurality.

In collaboration with CRI des Lumières (Carrefour du Regard et de l’Image, Lunéville).

Free admission, every day from 10 a.m. to 6 p.m.

SAVE THE DATE: An exhibition preview, in the presence of the artist, is scheduled for October!

L’événement Exposition photographie Par-delà les lisières Montmédy a été mis à jour le 2026-06-09 par ARDENNE-MEUSE