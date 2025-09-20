Exposition photographie par Eliane Pélerin Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine

Exposition photographie par Eliane Pélerin Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine samedi 20 septembre 2025.

Exposition photographie par Eliane Pélerin

Ar Miltamm 2 rue saint Martin Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, sur la thématique du Patrimoine architectural, la médiathèque vous propose de venir découvrir une exposition de photographies de Servon-sur-Vilaine par Eliane Pèlerin.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Ar Miltamm 2 rue saint Martin Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 24 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition photographie par Eliane Pélerin Servon-sur-Vilaine a été mis à jour le 2025-09-05 par OT CHATEAUGIRON