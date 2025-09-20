Exposition photographie par Eliane Pélerin Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine
Ar Miltamm 2 rue saint Martin Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, sur la thématique du Patrimoine architectural, la médiathèque vous propose de venir découvrir une exposition de photographies de Servon-sur-Vilaine par Eliane Pèlerin.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
Ar Miltamm 2 rue saint Martin Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 24 49
