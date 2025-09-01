Exposition Photographie par Paul Edmunds Libraire et galerie Bookstop Brantôme en Périgord

Exposition Photographie par Paul Edmunds Libraire et galerie Bookstop Brantôme en Périgord lundi 1 septembre 2025.

Libraire et galerie Bookstop 19, rue Victor Hugo Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-30

Vernissage le 5 septembre à 18h.
Libraire et galerie Bookstop 19, rue Victor Hugo Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 45 57 49  bookstop24@gmail.com

English : Exposition Photographie par Paul Edmunds

Pictures from my backyard.

German : Exposition Photographie par Paul Edmunds

Landschaften und Porträts.

Italiano :

Inaugurazione il 5 settembre alle 18.00.

Espanol : Exposition Photographie par Paul Edmunds

Fotos de mi patio trasero.

