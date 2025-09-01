Exposition Photographie par Paul Edmunds Libraire et galerie Bookstop Brantôme en Périgord
Exposition Photographie par Paul Edmunds
Libraire et galerie Bookstop 19, rue Victor Hugo Brantôme en Périgord Dordogne
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-30
2025-09-01
Vernissage le 5 septembre à 18h.
Libraire et galerie Bookstop 19, rue Victor Hugo Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 45 57 49 bookstop24@gmail.com
English : Exposition Photographie par Paul Edmunds
Pictures from my backyard.
German : Exposition Photographie par Paul Edmunds
Landschaften und Porträts.
Italiano :
Inaugurazione il 5 settembre alle 18.00.
Espanol : Exposition Photographie par Paul Edmunds
Fotos de mi patio trasero.
