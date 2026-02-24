Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac
Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac jeudi 26 mars 2026.
Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-26 14:30:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Jacques Lair expose des photographies surréalistes dans l’esprit René Magritte.
Aux côtés du photographe, la peintre Dominique Bèche, présentera ses pastels poétiques.
.
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jacques Lair exhibits surrealist photographs in the spirit of René Magritte.
Alongside the photographer, painter Dominique Bèche presents her poetic pastels.
L’événement Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche Jonzac a été mis à jour le 2026-02-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge