Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Exposition Photographie, Poésie et Peintures Jacques Lair Dominque Bèche

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

2026-03-26

Jacques Lair expose des photographies surréalistes dans l’esprit René Magritte.

Aux côtés du photographe, la peintre Dominique Bèche, présentera ses pastels poétiques.

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Jacques Lair exhibits surrealist photographs in the spirit of René Magritte.

Alongside the photographer, painter Dominique Bèche presents her poetic pastels.

