Exposition photographie – Reflets de la savane tribus et faune du Kenya Atelier Gustave Paris

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

JEAN-YVES CAILLOT

Exposition Captures Éphémères :

« Reflets de la Savane : Tribus et Faune du Kenya »

Le photographe Jean-Yves Caillot a eu l’opportunité au cours de sa vie de voyager et de vivre dans de nombreux pays sur tous les continents.

Son approche est de capturer l’authenticité du peuple et de la culture de chaque pays qu’il découvre.

Le noir et blanc, ce choix esthétique, n’est pas anodin. Il permet de réduire le monde à l’essentiel, d’éliminer le superflu pour se concentrer sur l’émotion brute et la beauté des formes.

Ce n’est pas la technique photo qui importe mais la sensibilité avec laquelle on saisit les émotions humaines dans leur spontanéité, par surprise et sans altération.

La photographie ne peut pas changer le monde mais elle peut avec humilité témoigner de la réalité humaine dans son environnement.

L’exposition « Reflets de la Savane – Tribus et Faune du Kenya » est le fruit de nombreuses années passées au Kenya de 1986 à 2006, particulièrement dans le nord du pays Samburu et à proximité du lac Turkana.

Les nombreuses tribus, Samburu, Rendile, Turkana, Pokot vivent dans la savane au milieu des animaux sauvages.

Cette exposition reflète la vie dans cette partie du monde qui reste un legs de notre patrimoine naturel.

Atelier Gustave 36 rue Boissonade 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France 06 81 61 26 09 https://www.ateliergustave.org/contact/ https://www.facebook.com/atelier.gustave Installé dans l’ancien atelier du sculpteur Gustave Germain (1843-1909), l’Atelier Gustave est un espace d’exposition parisien à l’atmosphère unique, situé entre le jardin du Luxembourg et la rue Daguerre, à deux pas de la Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Nous accueillons depuis 1997 des artistes d’horizons différents, aussi bien tournés vers la création contemporaine que proposant un travail de facture plus classique. Des peintres officiels de la marine André Hambourg et Michel Bernard au japonais Iyama Tadayuki en passant par le togolais Sokey Edorh, l’Atelier Gustave a vu passer sur ses cimaises des artistes de nombreux pays aux styles très différents mais ayant toujours en commun la passion de l’art.

Jean-Yves Caillot