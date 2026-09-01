Exposition – photographie Saumur
jeudi 24 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Exposition – photographie
Rue Molière Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
Exposition photographique de l’association Art Photo Passion.
Le thème de cette exposition est « photographies nature ».
PRECISIONS HORAIRES :
Du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2026 le jeudi et vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 18h. .
Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 22 30 96 philippe.siriot2@wanadoo.fr
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English :
Photography exhibition by the Art Photo Passion association.
L’événement Exposition – photographie Saumur a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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