Informations pratiques

Saumur

Exposition – photographie

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-24

Exposition photographique de l’association Art Photo Passion.

Le thème de cette exposition est « photographies nature ».

PRECISIONS HORAIRES :

Du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2026 le jeudi et vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 18h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 22 30 96 philippe.siriot2@wanadoo.fr

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English :

Photography exhibition by the Art Photo Passion association.

L’événement Exposition – photographie Saumur a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME