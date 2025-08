Exposition Photographie Seignosse

Exposition Photographie Seignosse vendredi 22 août 2025.

Exposition Photographie

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-22

Exposition photos du club « Seignosse Esprit Photo ».

Du 22 au 31 août tous les jours de 10h à 19h, au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg.

Le vernissage aura lieu le 22 août à partir de 18h30, ouvert à tous.

Exposition photos du club « Seignosse Esprit Photo ».

Du 22 au 31 août tous les jours de 10h à 19h, au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg.

Le vernissage aura lieu le 22 août à partir de 18h30, ouvert à tous.

Le club « Seignosse Esprit Photo » présente son exposition annuelle 156 photos encadrées et 135 projetées seront présentées.

Edition sous le parrainage de Pascal Bataille (animateur tv, producteur).

Studio photo pour les portraits visiteurs (gratuit).

Tombola gagnez la photo de votre choix.

Conférence par le photographe professionnel Jean Charles RIVAS sur les bergers de la vallée d’Ossau.

Parrain de l’exposition Guillaume NOUAUX, batteur de jazz renommée internationale.

Entrée libre. .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 34 67 36 seignosse.esprit.photo@gmail.com

English : Exposition Photographie

Photo exhibition by the « Seignosse Esprit Photo » club.

From August 22 to 31, daily from 10am to 7pm, at the Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe in Seignosse Bourg.

The vernissage will take place on August 22 from 6.30pm, open to all.

German : Exposition Photographie

Fotoausstellung des Clubs « Seignosse Esprit Photo ».

Vom 22. bis 31. August täglich von 10 bis 19 Uhr, im Sport- und Kulturpol Maurice Ravailhe in Seignosse Bourg.

Die Vernissage findet am 22. August ab 18:30 Uhr statt und ist für alle zugänglich.

Italiano :

Mostra fotografica del club « Seignosse Esprit Photo ».

Dal 22 al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 19, presso il Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe di Seignosse Bourg.

Il vernissage si terrà il 22 agosto dalle 18.30, aperto a tutti.

Espanol : Exposition Photographie

Exposición fotográfica del club « Seignosse Esprit Photo ».

Del 22 al 31 de agosto, todos los días de 10.00 a 19.00 h, en el Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe de Seignosse Bourg.

El vernissage tendrá lugar el 22 de agosto a partir de las 18.30 h, abierto a todos.

L’événement Exposition Photographie Seignosse a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Seignosse