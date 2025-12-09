Exposition photographie Vincent Vonfels Aller voir Là-Bas si j’y suis Galerie de l’Ancienne Poste Besançon

Exposition photographie Vincent Vonfels Aller voir Là-Bas si j’y suis

Galerie de l'Ancienne Poste 98 Grande Rue, 25000 Besançon

Début : 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Gratuit

Marseille New York deux ports, deux mondes, un même regard

Cette exposition est le fruit de deux voyages, deux immersions dans des villes qui habitent profondément l’artiste Marseille et New York.

Deux ports, deux carrefours humains et culturels, éloignés par l’océan mais unis par une même énergie, une même intensité.

À Marseille, qu’il arpente librement, l’artiste capture la lumière dorée, les contrastes saisissants et la diversité foisonnante d’une ville sans filtre, vibrante et théâtrale.

À New York, où il a vécu, il retrouve une familiarité intime il y photographie les visages, les mouvements et les fragments de vie qui composent l’âme de la métropole.

Sans démarche documentaire ni itinéraire imposé, il se laisse porter par la rencontre, par l’instant.

Ses images traduisent une manière d’être au monde disponible, curieuse, sincère.

Entre errance et contemplation, cette exposition témoigne d’un regard personnel et ému, d’un dialogue entre deux villes-miroirs, deux territoires de résonance. .

festival@grain-dpixel.fr

