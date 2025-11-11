Exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Port-musée Douarnenez

Exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Début : 2025-12-26

fin : 2026-01-03

2025-12-26

Cette rétrospective, installée sur 200 m², rassemble 65 photographies en noir et blanc, prises entre 1978 et le milieu des années 1980. Un grand nombre de ces clichés n’ont jamais été exposés au public.

Conçue avec le soutien de l’Association des Amis de Michel Thersiquel, cette exposition invite à découvrir l’œuvre de Michel Thersiquel, l’un des plus grands photographes bretons de sa génération. À travers son regard unique, à la fois poétique et réaliste, Thersiquel capte l’intimité et le quotidien des habitants des îles du Ponant Batz, Belle-Île, Sein, Groix et Ouessant. Loin des clichés, il livre une vision brute et authentique de ces territoires insulaires.

Un regard sur la Bretagne

Michel Thersiquel a marqué l’histoire de la photographie en France. Dès les années 70, son travail est reconnu à l’international pour son approche humaine et patiente. Il a dédié son travail à la Bretagne, sa région natale, et aux vies simples de ses habitants. Ses photos témoignent de la rencontre entre tradition et modernité, comme dans ses séries sur les îles bretonnes, les marées noires et la pêche.

Une plongée dans l’intimité des îles

L’exposition À terre en mer, les îles de Michel Thersiquel présente un ensemble de photographies des îles du Ponant, capturant la vie insulaire dans toute sa simplicité, sa gravité et son humour. Thersiquel se concentre sur les moments du quotidien les habitants, leurs métiers, leur environnement. Chaque cliché, pris avec une lenteur et une précision méticuleuses, permet d’appréhender la réalité des îles, loin des images de cartes postale.

Ouverture du musée uniquement pendant les vacances de Noël 2025 puis à partir de février 2026. Horaires d’ouverture sur le site du Port-musée. .

