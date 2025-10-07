Exposition Photographies Architecturées Rue Jean Vilar Cholet
Exposition Photographies Architecturées Rue Jean Vilar Cholet mardi 7 octobre 2025.
Exposition Photographies Architecturées
Rue Jean Vilar BP 90207 Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-10-07 14:00:00
fin : 2025-10-14 18:30:00
2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
Exposition des oeuvres de Olivier GOUTELLE, architecte-photographe et artiste passionné par les symboliques architecturées. .
Rue Jean Vilar BP 90207 Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 41 49 00 univtempslibre.cholet@gmail.com
