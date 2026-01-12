Exposition Photographies d’Adrien Basse Eaux-Bonnes

Exposition Photographies d’Adrien Basse

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-14

Adrien Basse-Cathalinat vit et travaille comme photographe dans son Béarn natal, allant jusqu’à faire du territoire Pyrénéen son sujet de recherches photographique principal. Après un parcours exclusif dans la photographie artistique contemporaine où il développe des projets sur les liens existants entre l’Homme et la Nature.

Le paysage est une composante autant physique que sentimentale de l’identité culturelle pyrénéenne. Les échanges omniprésents entre un lieu et ses habitants forment une entité bien identifiée mais dont la définition reste vague. Véritable espace de rencontre entre mes travaux d’auteurs réalisés lors de résidences d’artistes, et mon approche documentaire issue de commandes institutionnelles, cette exposition photographique aux approches hybrides aborde les thématiques transversales de l’identité pyrénéenne et de son patrimoine culturel immatériel et paysagé. .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Exposition Photographies d’Adrien Basse

