Exposition photographies et peinture Salle des fêtes Plancoët vendredi 17 juillet 2026.

Plancoët

Exposition photographies et peinture

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Pascal Clérivet et ses photographies de paysages et animalières

Gilbert Josse et ses photos de paysages

Joëlle Lerin et sa peinture trompe-l’œil et animalière. .

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70

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English :

L’événement Exposition photographies et peinture Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme