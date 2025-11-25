Exposition: Photographies et sculptures Chapelle de la Persévérance Pau

Exposition: Photographies et sculptures

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-25

Exposition de photographies et de sculptures organisée par l’association Lumière Noire 64 à la Chapelle de la Persévérance de Pau. .

