Exposition: Photographies et sculptures Chapelle de la Persévérance Pau

Exposition: Photographies et sculptures
Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-25
fin : 2025-12-07
2025-11-25
Exposition de photographies et de sculptures organisée par l’association Lumière Noire 64 à la Chapelle de la Persévérance de Pau. .
