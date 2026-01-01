Exposition Photographies exploration urbaine Urbex Connection Office de Tourisme du Migennois Migennes

Exposition Photographies exploration urbaine Urbex Connection

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Début : 2026-01-10 13:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

2026-01-10

Nous, deux frères, liés par le sang et l’image Le taureau et le renard

Le terme urbex désigne l’exploration urbaine, la visite de sites abandonnés châteaux oubliés, usines désertées, casernes abandonnées. Peu à peu, ces lieux deviennent des scènes où la transmission devient urgente afin de donner une voix à ce patrimoine qui s’efface, marqué par l’usure, le mystère et parfois la violence humaine. Ces espaces provoquent alors en nous un choc esthétique et émotionnel.

Pour raconter tout en se sécurisant, nous disparaissons derrière des masques blancs, tranchant avec la poussière, la rouille et l’effondrement. Le taureau saisit l’empreinte (photographie) et le renard capte le mouvement (vidéo). Deux regards opposés, mais indissociables.

En moins de 10 ans, nous sommes devenus des figures de l’urbex, voyageant dans toute l’Europe. Une passion née de notre grand-père, photographe industriel, nous donnant le goût de la lumière et du clair-obscur.

Nos images témoignent de la beauté transitoire, un dialogue silencieux avec les lieux que le monde a laissés derrière lui. .

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

