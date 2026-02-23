Exposition photographies Itinérance Maison pour tous Sauvagnon

Exposition photographies Itinérance

Maison pour tous 3 Rue du Béarn Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-15

2026-03-08

Exposition photographies d’ici et d’ailleurs par François Lassabe, Cathy Griet et Pascal Le Doaré. Pour cette nouvelle exposition, ces trois photographes sauvagnonnais s’associent pour être les guides de cette exploration photographique et présentent des œuvres personnelles issues de leurs rencontres et de leurs itinérances.

Vernissage le lundi 9 mars, de 18h à 21h.

Horaires d’ouverture les dimanche, mercredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 18h. .

Maison pour tous 3 Rue du Béarn Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 34 60 photo@pascal-ledoare.com

