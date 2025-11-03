Exposition photographies Le Territoire Centre culturel Raphaël Leygues Villeneuve-sur-Lot

Centre culturel Raphaël Leygues 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-29

Les photographes du Club Photo de Villeneuve-sur-Lot, Objectif Image 47, vous invitent à découvrir leurs visions du territoire à travers de nombreuses photographies.

English : Exposition photographies Le Territoire

The photographers of the Villeneuve-sur-Lot Photo Club, Objectif Image 47, invite you to discover their visions of the region through a wide range of photographs.

German : Exposition photographies Le Territoire

Die Fotografen des Fotoclubs von Villeneuve-sur-Lot, Objectif Image 47, laden Sie ein, ihre Visionen der Region anhand zahlreicher Fotografien zu entdecken.

Italiano :

I fotografi del Club fotografico di Villeneuve-sur-Lot, Objectif Image 47, vi invitano a scoprire la loro visione della regione attraverso una vasta gamma di fotografie.

Espanol : Exposition photographies Le Territoire

Los fotógrafos del Club de Fotografía de Villeneuve-sur-Lot, Objectif Image 47, le invitan a descubrir su visión de la región a través de un amplio abanico de fotografías.

