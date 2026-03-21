Exposition photographies & peintures

Salle André Desrieux Moras-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

A ne pas manquer cette exposition en duo Matières & Lumières présentant des peintures de Mina et des photographies de Pierre Oudot .

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Salle André Desrieux Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 71 60 43

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English :

Don’t miss this duo exhibition Matières & Lumières featuring paintings by Mina and photographs by Pierre Oudot .

L’événement Exposition photographies & peintures Moras-en-Valloire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche