Exposition photographies & peintures Moras-en-Valloire
Exposition photographies & peintures Moras-en-Valloire vendredi 3 avril 2026.
Exposition photographies & peintures
Salle André Desrieux Moras-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
A ne pas manquer cette exposition en duo Matières & Lumières présentant des peintures de Mina et des photographies de Pierre Oudot .
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Salle André Desrieux Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 71 60 43
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English :
Don’t miss this duo exhibition Matières & Lumières featuring paintings by Mina and photographs by Pierre Oudot .
L’événement Exposition photographies & peintures Moras-en-Valloire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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