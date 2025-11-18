Exposition photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Maison de l’Égalité femmes-hommes Rochefort
Exposition photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Maison de l’Égalité femmes-hommes Rochefort mardi 18 novembre 2025.
Exposition photographies Révélations par Mélanie Chaigneau
Maison de l’Égalité femmes-hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Début : Jeudi 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-12-18 17:00:00
2025-11-18
À travers une série de portraits en noir et blanc, Mélanie Chaigneau donne la parole aux victimes de violences sexuelles.
Maison de l’Égalité femmes-hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Photography exhibition: Révélations by Mélanie Chaigneau
Through a series of black and white portraits, Mélanie Chaigneau gives a voice to victims of sexual violence.
German : Fotoausstellung: Révélations von Mélanie Chaigneau
In einer Reihe von Schwarz-Weiß-Porträts gibt Mélanie Chaigneau Opfern sexueller Gewalt eine Stimme.
Italiano :
Attraverso una serie di ritratti in bianco e nero, Mélanie Chaigneau dà voce alle vittime di violenza sessuale.
Espanol :
A través de una serie de retratos en blanco y negro, Mélanie Chaigneau da voz a las víctimas de la violencia sexual.
