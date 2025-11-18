Exposition photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Maison de l’Égalité femmes-hommes Rochefort

Exposition photographies Révélations par Mélanie Chaigneau

À travers une série de portraits en noir et blanc, Mélanie Chaigneau donne la parole aux victimes de violences sexuelles.

English : Photography exhibition: Révélations by Mélanie Chaigneau

Through a series of black and white portraits, Mélanie Chaigneau gives a voice to victims of sexual violence.

German : Fotoausstellung: Révélations von Mélanie Chaigneau

In einer Reihe von Schwarz-Weiß-Porträts gibt Mélanie Chaigneau Opfern sexueller Gewalt eine Stimme.

Italiano :

Attraverso una serie di ritratti in bianco e nero, Mélanie Chaigneau dà voce alle vittime di violenza sessuale.

Espanol :

A través de una serie de retratos en blanco y negro, Mélanie Chaigneau da voz a las víctimas de la violencia sexual.

