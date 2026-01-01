EXPOSITION PHOTOGRAPHIES Rue Emile Zola Saint-Cyprien

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-03-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Du samedi 17 janvier au mardi 31 mars de 14h à 18h > Marylin, Mon Amour par David Lawrence.

Marilyn a eu plus de courage, de décence intime, de sensibilité et d’amour pour l’humanité que quiconque j’ai connu dans ma vie. Arthur Miller

I — Sujet…

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday January 17 to Tuesday March 31, 2 6 pm > Marilyn, Mon Amour by David Lawrence.

Marilyn had more courage, intimate decency, sensitivity and love for humanity than anyone I’ve ever known in my life. Arthur Miller

I ? Subject…

L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT66