EXPOSITION PHOTOGRAPHIES Rue Emile Zola Saint-Cyprien
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES Rue Emile Zola Saint-Cyprien samedi 17 janvier 2026.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-03-31 18:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Du samedi 17 janvier au mardi 31 mars de 14h à 18h > Marylin, Mon Amour par David Lawrence.
Marilyn a eu plus de courage, de décence intime, de sensibilité et d’amour pour l’humanité que quiconque j’ai connu dans ma vie. Arthur Miller
I — Sujet…
.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday January 17 to Tuesday March 31, 2 6 pm > Marilyn, Mon Amour by David Lawrence.
Marilyn had more courage, intimate decency, sensitivity and love for humanity than anyone I’ve ever known in my life. Arthur Miller
I ? Subject…
L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT66