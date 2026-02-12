Exposition Photographique 10 ans du Club Photos Cherré-Au
Exposition Photographique 10 ans du Club Photos Cherré-Au vendredi 27 mars 2026.
Exposition Photographique 10 ans du Club Photos
Maison des Associations à Cherré Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-27
L’Huisne Photo Club fête ses 10 ans à travers une exposition. Vernissage le 28 mars 2026 à 11 h 00. .
Maison des Associations à Cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Photographique 10 ans du Club Photos Cherré-Au a été mis à jour le 2026-02-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude