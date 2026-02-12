Exposition Photographique 10 ans du Club Photos

Maison des Associations à Cherré Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27

L’Huisne Photo Club fête ses 10 ans à travers une exposition. Vernissage le 28 mars 2026 à 11 h 00. .

Maison des Associations à Cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Exposition Photographique 10 ans du Club Photos Cherré-Au a été mis à jour le 2026-02-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude