Exposition photographique 24 ans de créations de vitraux Mairie Villebois-Lavalette
Exposition photographique 24 ans de créations de vitraux
Mairie 21 Rue des rampeaux Maurice Petiot Villebois-Lavalette Charente
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-04-12
2026-03-28
Exposition photographiques des réalisations de vitraux de la Cabane du vitrail atelier de Cécile Bosseboeuf, artisanne d’art vitrailliste.
+33 6 43 79 98 76 cabane.vitrail@gmail.com
English :
Photographic exhibition of stained glass creations at the Cabane du vitrail: Cécile Bosseboeuf’s workshop.
