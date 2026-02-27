Exposition photographique 24 ans de créations de vitraux Mairie Villebois-Lavalette

Exposition photographique 24 ans de créations de vitraux

Mairie 21 Rue des rampeaux Maurice Petiot Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-28

Exposition photographiques des réalisations de vitraux de la Cabane du vitrail atelier de Cécile Bosseboeuf, artisanne d’art vitrailliste.

.

Mairie 21 Rue des rampeaux Maurice Petiot Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 98 72 cabane.vitrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographic exhibition of stained glass creations at the Cabane du vitrail: Cécile Bosseboeuf’s workshop.

L’événement Exposition photographique 24 ans de créations de vitraux Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du Sud Charente