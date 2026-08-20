Exposition photographique « Ancrages entre Terre et Mer », Piscine du Baril, Saint-Philippe

Informations pratiques

Exposition photographique « Ancrages entre Terre et Mer » 19 et 20 septembre Piscine du Baril La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

L’île de La Réunion, bercée par les vagues de l’océan Indien, est riche d’histoires maritimes fascinantes. « Ancrages entre Terre & Mer » vous invite à une immersion visuelle au cœur de notre patrimoine maritime, à travers une exploration des ancres marines qui jalonnent notre passé, tant sur la terre ferme qu’au fond des eaux.

Cette exposition photographique se déploie à travers l’espace public et dans des lieux cachés, vous convie à redécouvrir ces symboles maritimes dans des cadres emblématiques de l’île. Chaque photographie, qu’elle représente une ancre exposée à ciel ouvert ou enfouie dans les profondeurs marines, raconte une histoire unique, vestige silencieux d’épopées passées.

« Ancrages entre Terre & Mer » est une célébration de notre lien profond avec l’océan. Ces ancres, gardiennes intemporelles de notre mémoire collective, nous rappellent l’importance de préserver notre héritage maritime.

Venez partager cette aventure visuelle, où chaque image révèle la force et la beauté de ces témoins du temps !

Piscine du Baril 80 route nationale 2 Saint-Philippe 97442 La Réunion La Réunion

« Ancrages entre Terre & Mer » vous invite à une immersion visuelle au cœur de notre patrimoine maritime

confrérie des gens de la mer