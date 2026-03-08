Exposition photographique Château de Larnage Anneyron

Exposition photographique

Château de Larnage 16 Rue Ernest Durand Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Le Photo Club d’Anneyron vous invite à son exposition annuelle, qui se tiendra au magnifique Château de Larnage à Anneyron.

Château de Larnage 16 Rue Ernest Durand Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@anneyronphoto.club

English :

The Photo Club d’Anneyron invites you to its annual exhibition, to be held at the magnificent Château de Larnage in Anneyron.

