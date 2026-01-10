Exposition photographique Arbres…Emois et Carrément…Vosges Musée des 1001 Racines Cornimont

Exposition photographique Arbres…Emois et Carrément…Vosges

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-04

Arbres…Emois. C’est l’exposition où les arbres découvrent tout un univers graphique dans leurs feuillages ou par leurs branches et leurs troncs. C’est aussi une exposition Carrément…Vosges. Venez découvrir l’univers de Sylvie Pierrat, visible aux horaires d’ouverture habituels du musée des 1001 racines !Tout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 74 musee1001racines@outlook.com

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English :

Trees?Emotions. This is the exhibition where trees discover a whole graphic universe in their foliage or through their branches and trunks. It’s also a Carrément?Vosges exhibition. Come and discover the world of Sylvie Pierrat, on view during regular opening hours at the Musée des 1001 racines!

L’événement Exposition photographique Arbres…Emois et Carrément…Vosges Cornimont a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES