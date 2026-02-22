EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: ARBRES – MARIA UDINA Saillagouse
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: ARBRES – MARIA UDINA Saillagouse samedi 28 février 2026.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: ARBRES – MARIA UDINA
Gare de Saillagouse Saillagouse Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-28
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-02-28
Exposition photographique: ARBRES de Maria UDINA
Vernissage le 28 février à partir de 12h….
.
Gare de Saillagouse Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +34 662 38 21 06 mariajesus.udina@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographic exhibition: TREES by Maria UDINA
Opening February 28 from 12 pm….
L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: ARBRES – MARIA UDINA Saillagouse a été mis à jour le 2026-02-19 par OTC PYRENEES CERDAGNE