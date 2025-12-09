Exposition photographique -Bonheurs présents et passés Brou

Exposition photographique -Bonheurs présents et passés

Chapelle Saint-Marc Office de Tourisme Brou Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-12-16

fin : 2026-01-31

2025-12-16

Exposition de photographies de l’Atelier Photo Brou au Bureau d’Information Touristique de Brou.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique.

Vernissage le samedi 20 décembre à 11h00. .

Chapelle Saint-Marc Office de Tourisme Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 01 12 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Photo exhibition by Atelier Photo Brou at the Brou Tourist Information Office.

Exhibition on view during regular opening hours of the Tourist Information Office.

