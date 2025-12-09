Exposition photographique -Bonheurs présents et passés Brou
Exposition photographique -Bonheurs présents et passés Brou mardi 16 décembre 2025.
Exposition de photographies de l’Atelier Photo Brou au Bureau d’Information Touristique de Brou.
Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique.
Vernissage le samedi 20 décembre à 11h00. .
Photo exhibition by Atelier Photo Brou at the Brou Tourist Information Office.
Exhibition on view during regular opening hours of the Tourist Information Office.
