Exposition photographique « Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante », Square du Temple – Elie Wiesel, Paris

Informations pratiques

Exposition photographique « Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante » 22 septembre et 18 décembre Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T00:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-12-18T00:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

L’exposition Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante est organisée dans le cadre de la Saison Cabaret initiée et soutenue par le ministère de la Culture, elle sera installée sur les grilles du Square du Temple – Elie Wiesel du 22 septembre au 18 décembre 2026. Elle a pour objectifs de valoriser le cabaret sous toutes ses formes, de démontrer sa capacité à traverser les époques, à transmettre ses savoir-faire, ses imaginaires et ses espaces de liberté, tout en se réinventant sans cesse.

À partir de multiples regards photographiques, l’exposition – dont la direction artistique est confiée à Véronique Prugnaud – donne à voir la vitalité d’un art qui traverse les époques et continue aujourd’hui d’inventer de nouvelles formes de liberté et de spectacles.

Square du Temple – Elie Wiesel 64 Rue de Bretagne, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France

Square du Temple – Elie Wiesel à Paris

© Vlada Krassilnikova – Natalia, danseuse, Moulin Rouge 2021