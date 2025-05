Exposition photographique « Captives » de Céline Levain – TARBES Tarbes, 6 juin 2025 07:00, Tarbes.

Céline Levain a photographié les détenues qui se mettaient en scène dans la salle d’activité de la prison puis elle a cherché un moyen de représenter ce dehors si présent dans les esprits et les conversations en associant leurs portraits à des paysages que les détenues décrivaient et que l’artiste allait capturer à l’extérieur de leurs murs.

Basée en Charente, la photographe indépendante Céline Levain se décrit comme rurale et féministe. On peut voir son travail de reporter et portraitiste dans la presse nationale et internationale.

– Vernissage le 6 juin à 18h30 en présence de l’artiste.

– Exposition à découvrir les vendredis de 17h à 20h ainsi que les week-ends de 15h à 19h

English :

Céline Levain photographed the inmates staging themselves in the prison?s activity room, and then sought a way to represent the outside world so present in people?s minds and conversations, by associating their portraits with landscapes that the inmates described and that the artist would capture outside their walls.

Based in Charente, France, freelance photographer Céline Levain describes herself as rural and feminist. Her work as a reporter and portraitist can be seen in the national and international press.

– Opening on June 6 at 6.30pm, in the presence of the artist.

– Fridays from 5pm to 8pm and weekends from 3pm to 7pm

German :

Céline Levain fotografierte die Insassinnen, die sich im Aktivitätsraum des Gefängnisses in Szene setzten, und suchte dann nach einer Möglichkeit, diese Außenwelt, die in den Köpfen und Gesprächen so präsent ist, darzustellen, indem sie ihre Porträts mit Landschaften verband, die die Insassinnen beschrieben und die die Künstlerin außerhalb der Gefängnismauern einfangen würde.

Die in der Charente ansässige freischaffende Fotografin Céline Levain beschreibt sich selbst als ländlich und feministisch. Ihre Arbeit als Reporterin und Porträtfotografin ist in der nationalen und internationalen Presse zu sehen.

– Vernissage am 6. Juni um 18:30 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin.

– Die Ausstellung ist freitags von 17 bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden von 15 bis 19 Uhr zu besichtigen

Italiano :

Céline Levain ha fotografato i detenuti mentre mettevano in scena le loro scene nella sala attività del carcere, e ha poi cercato un modo per rappresentare il mondo esterno, così presente nella mente e nelle conversazioni delle persone, associando i loro ritratti ai paesaggi che i detenuti descrivevano e che l’artista avrebbe immortalato fuori dalle loro mura.

Con sede nella Charente, in Francia, la fotografa freelance Céline Levain si definisce rurale e femminista. Il suo lavoro di reporter e ritrattista è presente nella stampa nazionale e internazionale.

– Inaugurazione il 6 giugno alle 18.30, alla presenza dell’artista.

– La mostra è aperta il venerdì dalle 17.00 alle 20.00 e il fine settimana dalle 15.00 alle 19.00

Espanol :

Céline Levain fotografió a los reclusos escenificando sus escenas en la sala de actividades de la prisión, y luego buscó la manera de representar el mundo exterior, tan presente en la mente y las conversaciones de la gente, asociando sus retratos a paisajes que los reclusos describían y que la artista captaría fuera de sus muros.

Céline Levain, fotógrafa independiente afincada en Charente (Francia), se define como rural y feminista. Su trabajo como reportera y retratista puede verse en la prensa nacional e internacional.

– Inauguración el 6 de junio a las 18.30 h, en presencia de la artista.

– Exposición abierta los viernes de 17.00 a 20.00 horas y los fines de semana de 15.00 a 19.00 horas

