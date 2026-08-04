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AGENDA · Carentan-les-Marais

Exposition photographique Carentan-les-Marais

mardi 4 août 2026 · Carentan-les-Marais

Exposition photographique Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Galerie du château
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Exposition photographique

Galerie du château Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-04

Photographie argentique noir et blanc de Bruce Mimin.   .

Galerie du château Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : Exposition photographique

L’événement Exposition photographique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Baie du Cotentin

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