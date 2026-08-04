AGENDA · Carentan-les-Marais
Exposition photographique Carentan-les-Marais
mardi 4 août 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Exposition photographique
Galerie du château Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-04
Photographie argentique noir et blanc de Bruce Mimin. .
Galerie du château Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
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English : Exposition photographique
L’événement Exposition photographique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Baie du Cotentin
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