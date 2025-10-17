Exposition photographique Ce qu’on vit, ce qu’on voit Centre d’art image/imatge Orthez

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-24

2025-10-17

Ce qu’on vit, ce qu’on voit est un cycle d’ateliers d’initiation à l’image réalisés par les artistes Valentin Valette et Ivan Bléhaut entre juillet en octobre 2025 avec un groupe d’enfants habitant à la Maison d’Enfants à Caractère Social Brassalay à Biron (64). A travers la production d’images argentiques et numériques et la fabrication d’un livre, les enfants avec l’aide des artistes nous invitent à regarder cet écosystème singulier qu’ils et elles habitent et animent de leurs personnalités. .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 info@image-imatge.org

